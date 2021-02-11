Вітренко про сплату "зелених" боргів: Працюємо над випуском облігацій до 24 мільярдів

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що швидким варіантом вирішення питання боргу перед виробниками "зеленої" електроенергії може стати випуск "зелених" облігацій на суму до 24 млрд грн, але паралельно шукаються варіант рішень, щоб уникнути накопичення такоо боргу в майбутньому.

Про це він сказав на зустрічі з Європейською бізнес асоціацією, передає "Інтерфакс-Україна".

"Працюємо над швидким варіантом - випуском зелених облігацій до 24 млрд грн", - зазначив Вітренко.

За його словами, на погашення боргу буде спрямована також, мінімум, половина кредиту держбанків "Укренерго" на суму 10,25 млрд грн, спрямованого ДП "ГарПок", що частково вирішує проблему.

Він додав, що серед довгострокового вирішення проблеми розглядаються виплати з бюджету за рахунок податку на вуглецеві викиди або авансування за постачання і транспортування "зеленого" водню.

Ще одним варіантом Вітренко назвав випуск "справжніх" "зелених" облігацій терміном обігу 10-15-20 років.

Нагадаємо:

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №5041, який передбачає фінансову підтримку ДП "Гарантований покупець" для розрахунків із виробниками "зеленої" електроенергії за рахунок випуску ОВДП на суму 25,014 млрд грн.

Державний "Гарантований покупець" 4 лютого виплатив 900 мільйонів гривень, отриманих від "Укренерго", виробникам "зеленої" енергетики.

Раніше стало відомо, що перший транш погашення боргів перед виробниками "зеленої" енергетики у рамках меморандуму буде здійснено у четвер, 4 лютого.

Кабінет Міністрів постановив виділити у 2020 році держгарантії "Укренерго" сумою до 11,3 мільярда гривень для погашення боргів перед виробниками зеленої енергетики.

В червні 2020 року Кабінет Міністрів України підписав "Меморандум про взаєморозуміння стосовно врегулювання проблемних питань в сфері відновлюваної енергетики".

Уряд по меморандуму з виробниками ВДЕ взяв на себе зобов'язання погасити 40% боргу в четвертому кварталі 2020 року, що становить 8,96 млрд грн.