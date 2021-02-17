Новини 17 лютого: Wi-Fi на залізниці, карантин та "податок на Google"

Про Wi-Fi: В "Укрзалізниці" заявили, що працюють над впровадженням Wi-Fi-доступу до інтернету у пасажирських поїздах, на першому етапі реалізувати проєкт планують у швидкісних поїздах Інтерсіті+.

Про водіїв: Кабмін на засіданні 17 лютого підтримав постанову, яка надає можливість замовити та відновити водійське посвідчення онлайн - через додаток "Дія" або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Про карантин: Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна повернеться до адаптивного карантину з наступного тижня.

Про податки: Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №4184, який зобов’яже інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету.

Про екологію: Автовиробник Ford заявив, що до 2030 року вся пасажирська лінійка авто у Європі буде представлена електрокарами, до 2026 року компанія допускатиме також гібридні моделі.

Про авіагалузь: Міністерство інфраструктури запропонує Кабміну законопроєкт щодо підтримки авіаційної галузі на 500 мільйонів гривень з держбюджету у 2021 році.

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