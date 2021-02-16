Розмитнення "євроблях" за 1000 євро: Рада розгляне законопроєкти цього тижня - Гетманцев

Верховна Рада на засіданні 18 лютого розгляне законопроєкт, що пропонує надати можливість разового доступного розмитнення авто за 1000 євро.

Про це на брифінгу розповів голова податкового комітету Данило Гетманцев, повідомляє Liga.net.

Законопроєкт стосуватиметься лише авто, ввезених на територію України до 1 січня 2021 року.

"Людина сплачує цю суму [за розмитнення], це - разова акція, і ми більше взагалі не повертаємося до цього питання", - сказав Гетманцев.

Також він додав, що розмитнення авто наразі вимагає пред'явлення відповідної документації і не виключає можливість подальшої перевірки - чи законно були вивезені ці автомобілі з Польщі, Латвії, Литви та інших європейських країн.

Нагадаємо:

Профільний комітет ВР рекомендував Раді прийняти за основу законопроєкти, які передбачають тимчасове встановлення максимальної ставки розмитнення авто, ввезених на територію України з порушенням митних правил ("євроблях") до кінця 2020 року, у 1000 євро.

У Харкові та області правоохоронці почали штрафувати власників автомобілів на іноземній реєстрації на суму 8,5 тисячі гривень.

Президент Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова сприяти роботі нардепів і урядовців у складі робочої групи з напрацювання законодавчих ініціатив щодо доступного розмитнення "євроблях".

Раніше повідомлялось, що власники "євроблях" не можуть вивезти авто, адже його одразу конфісковують, а розмитнення автомобіля по діючих ставках не звільняє від штрафу 170 тисяч.

У "Слузі народу" пропонували знову зробити розмитнення "євроблях" пільговим.

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