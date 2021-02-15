"Слуги" обговорять збір підписів за відставку Уруського – нардепка

Фракція "Слуга народу" під час свого засідання 15 лютого планує розглянути ситуацію зі збором підписів за відставку віце-прем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

Про це у коментарі "Інтерфакс-Україна" заявила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

"Кадрові питання можуть бути одними з тих, які ми обговоримо на засіданні фракції. Поки що офіційно, згідно з програмою, без зазначення конкретних прізвищ. Але однозначно, нам потрібно обговорити ситуацію щодо віце-прем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського", - розповіла Кравчук.

За її словами, у складі фракції є парламентарії, які незадоволені діяльністю Уруського та збирають підписи за його відставку, але, водночас є й ті, хто підтримує міністра.

Кравчук також наголосила, що віце-прем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості наразі має підтримку президента і уряду.

"Тому, перш ніж виходити з цим питанням у публічну площину, потрібно це обговорити всередині команди, якщо є якісь зауваження, то їх озвучити", - додала вона.

Щодо можливості призначення Юрія Вітренка на посаду першого віце-прем'єра - міністра енергетики, Кравчук не змогла підтвердити, що на засіданні 15 лютого фракція ухвалюватиме рішення щодо цього питання.

"Я не можу підтвердити, що ми висуватимемо його сьогодні та знову збиратимемо підписи за це кадрове рішення, обговоримо.

Я так розумію, що цього тижня все-таки ми точно маємо ухвалити правку та законопроект про державну службу, що дасть змогу виконувачу обов'язків принаймні підписувати накази щодо міністерства, щоб не була заблокована, зокрема, виплата зарплат. Я так розумію, що в профільному комітеті була ухвалена правка про 60 днів, тобто протягом 60 днів виконувач обов'язків може ставити підпис під документами міністерства та голосувати на засіданнях Кабміну", - пояснила вона.

Нагадаємо:

Фракція партії "Слуга народу" на своєму засіданні 15 лютого обговорить законопроєкти про розмитнення авто, врегулювання обігу зброї та кадрові питання.

У Верховній Раді почали збір підписів за відставку віце-прем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

У липні 2020 року Кабінет міністрів утворив новий орган - Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості на чолі з Олегом Уруським.

16 липня Верховна Рада призначила Олега Уруського віцепрем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості.