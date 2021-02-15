Китайські інвестори "Мотор Січі" збільшили арбітражні вимоги до України

Китайські інвестори у "Мотор Січ" підвищили вимоги у міжнародному арбітражі проти України на 100 мільйонів доларів до 3,6 мільярда доларів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті "Мотор Січ".

"Китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" збільшили попередню суму збитків на щонайменше $100 млн., що стосуються їх вимог у спорі проти держави Україна, розгляд якого відбувається у міжнародному арбітражі – з $3,5 млрд. до не менш ніж $3,6 млрд", - йдеться у заяві.

Зазначається, що зростання вимог пов’язане з розширенням початкової групи позивачів та включенням до неї ще декількох китайських акціонерів.

Нагадаємо:

Китайські інвестори ПАТ "Мотор Cіч" направили українському уряду звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна.

У Мін'юсті пояснили, що арбітражний спір, ініційований "Мотор Січ", розглядатиметься арбітражним трибуналом ad hoc (створеним для конкретного випадоку) відповідно до арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ.

31 січня, у Запоріжжі мали відбутись позачергові загальні збори АТ "Мотор Січ", ініційовані китайськими інвесторами та українським бізнесменом Олександром Ярославським, але вони були зірвані Службою безпеки.

За повідомленням СБУ, проводяться слідчі дії за кримінальним провадженням щодо незаконних зборів акціонерів АТ "Мотор Січ".

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зафіксувала порушення законодавства з боку деяких акціонерів "Мотор Січ" через організацію зборів на акціонерному товаристві.

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 січня 2021 року, яке передбачає застосування спеціальних економічних санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі".

Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon - інвестора в ПАТ "Мотор Січ", заявивши, що вона загрожує національній безпеці США.

Як повідомлялося, китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group купують більше 50% акцій компанії "Мотор Січ". Більше 25% акцій залишалися за "Укроборонпромом".

Уряд виступає за те, щоб стратегічні українські підприємства залишалися в Україні, розуміє важливість залучення інвесторів до "Мотор Січ", але йому "абсолютно не потрібні жодні посередники в пошуку інвесторів".

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Економічна правда