Новини 12 лютого: Європарламент вимагає розрахуватися з "зеленими" інвесторами, нові компанії отримали ліцензії на азартні ігри

Про "зелені" борги. Європарламент закликав уряд України завершити реформу ринку електроенергії, а також наголосив на виконанні зобов’язань перед інвесторами в зелену енергетику та модернізації атомних станцій.

Про ліцензії на онлайн-казино. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видасть ще дві ліцензії на проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет - компаніям ТОВ "ГЕЙМДЕВ" та ТОВ "ПАРІМАТЧ".

Про викрадення біткоїнів. Київська місцева прокуратура повідомила про підозру жінці, яка незаконно заволоділа віртуальними активами (біткоїнами) на 3 млн гривень.

Про імпорт електроенергії. 12 лютого Україна імпортувала 1060 МВт-год електроенергії із Росії.

Ексклюзив ЕП

Буде трясти до 2024 року: як авіакомпанії пережили рік пандемії і які плани щодо України

Як почали 2021 рік авіаперевізники, що працюють в Україні, чи не будуть вони згортати тут свою діяльність, коли відновиться галузь і хто до цього "доживе".