Прокуратура повідомила про підозру жінці, яка вкрала біткоїнів на 3 мільйони

Київська місцева прокуратура №9 повідомила про підозру жінці, яка незаконно заволоділа віртуальними активами (біткоїнами) на 3 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури у Facebook.

"Київською місцевою прокуратурою № 9 повідомлено про підозру жінці, яка шляхом обману заволоділа віртуальними активами (біткоінами) в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювана, маючи досвід у сфері торгівлі на ринку віртуальних активів, уклала з потерпілою договір доручення на управління криптовалютою, не маючи на меті його виконувати. Так, зловмисниця щомісяця надсилала потерпілій недостовірні звіти про прибутковість управління наданих їй віртуальних активів", - йдеться у повідомленні.

"У подальшому, будучи введеною в оману та впевненою у прибутковості бізнесу, потерпіла уклала з підозрюваною додаткову угоду, якою збільшила кількість віртуальних активів переданих на управління.

Однак, після закінчення строків договору підозрювана відмовилася передати потерпілій інвестиції та отриману частину прибутку, обґрунтовуючи це обвалом ринку криптовалют та знеціненням всіх вкладів. Отримані віртуальні активи зловмисниця вивела на банківські рахунки та перевела на неперсоніфіковані електронні гаманці", - додали у відомстві.

Зазначається, що загальна сума завданих збитків сягає 111 тис. доларів США, що згідно курсу НБУ становило близько 3 млн гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

"За скоєне зловмисниці загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - додали в прокуратурі.

Економічна правда