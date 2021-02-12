Комісія з грального бізнесу видасть ще 2 ліцензії на онлайн-казино: хто їх отримає

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видасть ще дві ліцензії на проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет - компаніям ТОВ "ГЕЙМДЕВ" та ТОВ "ПАРІМАТЧ".

Про це свідчать документи на сайті Комісії.

Як повідомляє прес-служба Комісії у Telegram, компанії мають сплатити за ліцензію впродовж 10 днів після отримання повідомлення.

За даними порталу YouControl, ТОВ "ГЕЙМДЕВ" зареєстроване у Києві у грудні 2019 року (статутний капітал - 30 млн грн), основний вид діяльності - організація азартних ігор.

Засновники компанії - "ШТОРМ ІНТЕРНЕШНЛ МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС БВ" (Нідерланди) та АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДЕКАРТ" (Україна) - по 50%.

Кінцеві бенефіціари - Руслан Нонка (Україна) та Боеттчер Майкл Пол (Сполучене Королівство).

Відповідно до реєстру, ТОВ "ПАРІМАТЧ" зареєстроване у Києві у листопаді 2019 року (статутний капітал - 60 млн грн), основний вид діяльності - організація азартних ігор.

Засновник компанії - компанія "ФІРСТПМ ЕНТЕРТЕЙМЕНТ ЛТД (Кіпр, 100%), кінцевий бенефіціар - Катерина Білоруська.

Зазначимо, що ст.53 ЗУ "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (Плата та строк дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет) передбачає, що ліцензія на проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет видається регулятором на 5 років, а розмір плати за ліцензію - 6 500 мінімальних зарплат.

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Нагадаємо:

Держказначейство підтвердило надходження 23,4 мільйона гривень від видачі першої ліцензії на гральний бізнес - менше, ніж очікувалося раніше.

Раніше повідомлялося, що Комісія з регулювання грального бізнесу та лотерей 2 лютого видала ТОВ "СПЕЙСИКС" (ТМ "Космолот") ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет. Компанія має сплатити за ліцензію 39 млн грн.

У бюджеті-2021 заплановано від плати за ліцензії за азартні ігри отримати 7,4 млрд грн, які повністю підуть до спецфонду держбюджету.

Кабмін схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо створення держфонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки", який передбачає, що зазначений спецфонд поповнюватиметься коштами від плати за ліцензії на гральний бізнес.

Економічна правда