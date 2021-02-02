"Укренерго": Підстав для обмеження імпорту електроенергії з РФ наразі немає

В "Укренерго" заявили, що відповідно до закону "Про ринок електроенергії" на сьогодні нема підстав для обмеження імпорту електроенергії з РФ.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

В "Укренерго" пояснили, що згідно із ч.11. ст.38 ЗУ "Про ринок електричної енергії", Оператор системи передачі має пропонувати учасникам ринку на аукціонах всю доступну пропускну спроможність міждержавних перетинів.

"Відповідно до ч.9 ст.38 закону, обмеження комерційних обмінів (імпорту/експорту електроенергії) можуть застосовуватися тільки у аварійних ситуаціях, а відповідно до ч.12 ст.38 ОСП має право обмежувати доступну пропускну спроможність виключно у випадках порушення операційної безпеки енергосистеми", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, відповідно до прикінцевих та перехідних положень ЗУ "Про ринок електричної енергії", повноваження НКРЕКП анулювати результати аукціонів на доступ до міждержавних перетинів з країнами, що не є членами Енергетичного Співтовариства, обмежуються лише періодом 2020 року.

"Тому з 1 січня 2021 року втратили чинність положення постанови НКРЕКП №766 від 08.04.2020 р., якими було скасовано результати аукціонів на доступ до пропускної спроможності перетинів з Росією та Білоруссю у 2020 році", - пояснили в компанії.

"Зазначених в законі підстав для обмежень імпорту/експорту електроенергії або доступної пропускної спроможності наразі не існує.

Зважаючи на викладене та відповідно до вимог Закону "Про ринок електричної енергії", НЕК "Укренерго" відновило аукціони на доступ до міждержавних перетинів у 2021 році.

Також наголошуємо, що графіки імпорту/експорту завжди погоджуються лише в тих обсягах, які дозволяють гарантувати дотримання меж операційної безпеки енергосистеми, а зокрема і наявність необхідного обсягу резервів для балансування енергосистеми (ст.38 Закону)", - підкреслили в прес-службі.

В "Укренерго" додали, що імпорт електроенергії з РФ та Молдови минулого тижня (25-31 січня) був відсутній, але починаючи з 1 лютого відновився імпорт електроенергії з Росії. Загальний обсяг за 1 лютого становив 1 млн кВт·год.

Нагадаємо:

Україна 1 лютого відновила імпорт електроенергії з Росії.

Економічна правда