Абромавичус пояснив, чому пішов із наглядової ради Ощадбанку

Айварас Абромавичус пояснив, що полишив посаду представника держави - члена наглядової ради через появу конфлікту інтересів.

Про це він написав у Twitter, опублікувавши свою заяву від 1 лютого про прохання відкликати його з посади за власним бажанням.

"Моя заява - за власним бажанням, пов'язана з появою конфлікту інтересів, адже я, як приватний інвестор, зробив інвестиції в ряд фінтех компаній, які планують конкурувати з традиційними банками. Це робить мою участь у наглядовій раді державного банку не можливою", - зазначив Абромавичус.

Моя заява - за власним бажанням, пов'язана з появою конфлікту інтересів, адже я, як приватний інвестор, зробив інвестиції в ряд фінтех компаній, які планують конкурувати з традиційними банками. Це робить мою участь у наглядовій раді державного банку не можливою. pic.twitter.com/VV1tkRC4gq — Aivaras Abromavicius (@aivaras_aivaras) February 10, 2021

Нагадаємо:

Кабмін 9 лютого відкликав представника держави у наглядовій раді Ощадбанку Айвараса Абромавичуса через відповідний лист президента.

Кабінет міністрів на засіданні 4 листопада 2020 року призначив ексміністра економіки та колишнього гендиректора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса членом наглядової ради державного Ощадбанку.

Перед цим повідомлялось, що президент Володимир Зеленський пропонує призначити колишнього гендиректора "Укроборонпрому" та ексміністра економіки Айвараса Абромавичуса представником держави у наглядовій раді Ощадбанку.

Президент Володимир Зеленський своїми указами від 6 жовтня 2020 року звільнив Айвараса Абромавичуса з посади гендиректора "Укроборонпрому" та призначив в.о. гендиректора концерну Ігоря Фоменка, який обіймав посаду заступника гендиректора з виробництва.

Економічна правда