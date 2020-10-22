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Зеленський хоче призначити Абромавичуса в наглядову раду Ощадбанку – нардеп

Четвер, 22 жовтня 2020, 13:40
 

Президент Володимир Зеленський пропонує призначити колишнього гендиректора "Укроборонпрому" та ексміністра економіки Айвараса Абромавичуса представником держави у наглядовій раді Ощадбанку.

Про це йдеться у документі, який оприлюднив у Facebook нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський.

Відповідно до документа, Зеленський відкликає з наглядової ради Ощадбанку Юрія Храмова, призначеного за поданням президента, та пропонує призначити замість нього Абромавичуса.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський своїми указами від 6 жовтня звільнив Айвараса Абромавичуса з посади гендиректора "Укроборонпрому" та призначив в.о. гендиректора концерну Ігоря Фоменка, який обіймав посаду заступника гендиректора з виробництва.

Економічна правда

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Абромавичус Ощадбанк Зеленський

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