Зеленський хоче призначити Абромавичуса в наглядову раду Ощадбанку – нардеп

Президент Володимир Зеленський пропонує призначити колишнього гендиректора "Укроборонпрому" та ексміністра економіки Айвараса Абромавичуса представником держави у наглядовій раді Ощадбанку.

Про це йдеться у документі, який оприлюднив у Facebook нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський.

Відповідно до документа, Зеленський відкликає з наглядової ради Ощадбанку Юрія Храмова, призначеного за поданням президента, та пропонує призначити замість нього Абромавичуса.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський своїми указами від 6 жовтня звільнив Айвараса Абромавичуса з посади гендиректора "Укроборонпрому" та призначив в.о. гендиректора концерну Ігоря Фоменка, який обіймав посаду заступника гендиректора з виробництва.

Економічна правда