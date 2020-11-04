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Кабмін призначив Абромавичуса членом наглядової ради Ощадбанку

Середа, 4 листопада 2020, 15:05
 

Кабінет міністрів на засіданні 4 листопада призначив ексміністра економіки та колишнього гендиректора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса членом наглядової ради державного Ощадбанку.

Про це повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко, опублікувавши проєкт розпорядження уряду.

Відповідно до документа, припиняються повноваження члена наглядової ради Ощадбанку Юрія Храмова, а Абромавичус призначається членом наглядової ради банку як представник держави від президента.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський пропонує призначити колишнього гендиректора "Укроборонпрому" та ексміністра економіки Айвараса Абромавичуса представником держави у наглядовій раді Ощадбанку.

Президент Володимир Зеленський своїми указами від 6 жовтня звільнив Айвараса Абромавичуса з посади гендиректора "Укроборонпрому" та призначив в.о. гендиректора концерну Ігоря Фоменка, який обіймав посаду заступника гендиректора з виробництва.

Економічна правда

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Абромавичус Ощадбанк Кабмін

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