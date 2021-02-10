Уряд відкликав Абромавичуса з наглядової ради Ощадбанку

Кабмін 9 лютого відкликав представника держави у наглядовій раді Ощадбанку Айвараса Абромавичуса через відповідний лист президента.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення банку в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до повідомлення банку, Абромавичус на посаду члена наглядової ради, представника держави від президента так і не вступив.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів на засіданні 4 листопада призначив ексміністра економіки та колишнього гендиректора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса членом наглядової ради державного Ощадбанку.

Перед цим повідомлялось, що президент Володимир Зеленський пропонує призначити колишнього гендиректора "Укроборонпрому" та ексміністра економіки Айвараса Абромавичуса представником держави у наглядовій раді Ощадбанку.

Президент Володимир Зеленський своїми указами від 6 жовтня 2020 року звільнив Айвараса Абромавичуса з посади гендиректора "Укроборонпрому" та призначив в.о. гендиректора концерну Ігоря Фоменка, який обіймав посаду заступника гендиректора з виробництва.

Економічна правда