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Шмигаль: Завдяки урядовим програмам підтримки бізнесу вдалося зберегти майже 550 тисяч робочих місць

Субота, 9 січня 2021, 17:29
 

Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що завдяки урядовим програмам підтримки бізнесу вдалося зберегти майже 550 тисяч робочих місць. 

Про це він повідомив у Facebook.

"Ключову роль тут зіграла програма по частковому безробіттю, за якою державна підтримка бізнесу склала понад 3 млрд грн", - зазначив Шмигаль. 

За його словами, завдяки державній підтримці у 2020 році було працевлаштовано більш ніж 600 тисяч українців. 

Нагадуємо:

Станом на 4 січня 2021 у рамках виплати одноразової допомоги у 8 тис грн для підприємців і найманих працівників держава уже виплатила 3,6 млрд грн.

Фізособи-підприємці та наймані працівники з 14 до 31 грудня могли подавати заявки на отримання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тисяч гривень.

Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт № 4431, який передбачає виділення коштів із фонду протидії коронавірусу на підтримку бізнесу і українців у разі посилення карантинних обмежень.

Верховна Рада прийняла законопроєкт президента Зеленського №4429 про одноразову фінансову допомогу для українців, що втратили частину доходів, та бізнесів, які змушені скорочувати видатки на працівників.

Читайте детальніше про прийняті закони: Три горішки від Зеленського: як президент пропонує рятувати український бізнес

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Шмигаль Кабмін бізнес

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