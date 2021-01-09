Шмигаль: Завдяки урядовим програмам підтримки бізнесу вдалося зберегти майже 550 тисяч робочих місць

Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що завдяки урядовим програмам підтримки бізнесу вдалося зберегти майже 550 тисяч робочих місць.

Про це він повідомив у Facebook.

"Ключову роль тут зіграла програма по частковому безробіттю, за якою державна підтримка бізнесу склала понад 3 млрд грн", - зазначив Шмигаль.

За його словами, завдяки державній підтримці у 2020 році було працевлаштовано більш ніж 600 тисяч українців.

Нагадуємо:

Станом на 4 січня 2021 у рамках виплати одноразової допомоги у 8 тис грн для підприємців і найманих працівників держава уже виплатила 3,6 млрд грн.

Фізособи-підприємці та наймані працівники з 14 до 31 грудня могли подавати заявки на отримання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тисяч гривень.

Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт № 4431, який передбачає виділення коштів із фонду протидії коронавірусу на підтримку бізнесу і українців у разі посилення карантинних обмежень.

Верховна Рада прийняла законопроєкт президента Зеленського №4429 про одноразову фінансову допомогу для українців, що втратили частину доходів, та бізнесів, які змушені скорочувати видатки на працівників.

Читайте детальніше про прийняті закони: Три горішки від Зеленського: як президент пропонує рятувати український бізнес