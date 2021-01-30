Для 13 облгазів знизили ціну на розподіл газу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг знизила тарифи на розподіл газу для 13 компаній.

Про це повідомили на засіданні комісії.

Відзначається, що максимальний тариф складе 1,79 гривень за кубометр без ПДВ. Для цих компаній тариф встановлений від 1,66 гривень до 1,79 грн за 1 куб. м.

Зокрема, тарифи були переглянуті для ПрАТ "Гадячгаз", АТ "Закарпатгаз", АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Лубнигаз", ПрАТ "Мелітопольгаз", АТ "Миколаївгаз", АТ "Полтавагаз", Ват "Тернопільгаз", АТ "Тисменицягаз", ПрАТ "Уманьгаз", АТ "Харківгаз", ВАТ "Чернівцігаз", ТОВ "Газовик".

Нагадаємо:

Уже 10 компаній оприлюднили свої ціни для побутових споживачів на лютий – відповідно до рішення уряду, вона не повинна перевищувати 6,99 грн за кубометр.

Кабінет міністрів встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр.

Для споживачів, які мають контракти на постачання газу за ціною нижче 6,99 грн, тарифи не зміняться. Ціна постачальника останньої надії так само встановлена на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Також міністри встановили граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що у Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.

Раніше уряд провів зустріч з Міжнародним валютним фондом, прем’єр заявив про необхідність пошуку компромісу щодо тарифів на газ.

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