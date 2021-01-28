Мінфін проти обов’язкової накопичувальної системи через дефіцит Пенсійного фонду - ЗМІ

У Міністерстві фінансів не підтримують введення обов’язкової накопичувальної системи у разі, якщо вона призведе до розширення дефіциту Пенсійного фонду.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на слова радника міністра фінансів Віталія Ломаковича.

"Позиція Мінфіну - дефіцит ПФУ не повинен перевищувати 200 млрд грн. Це означає, що Мінфін не підтримує модель фінансування накопичувальних пенсій за рахунок скорочення діючих податків", - сказав він.

За словами Ломаковича, якщо накопичувальні пенсії передбачатимуть підвищення "трудових" податків, бізнесу необхідно дати "інший податковий бенефіт". Зокрема, він вважає доречним скорочення ПДВ до 15%.

Також він зазначив, що питання накопичувальних пенсій не виносилось на обговорення під час місії Міжнародного валютного фонду - у МВФ зацікавлені параметрами бюджету в цілому.

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Нагадаємо:

Глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що для фінансування накопичувальних пенсій буде використовуватися частина з податків ЄСВ і ПДФО.

У Мінсоцполітики сподіваються на прийняття законопроєктів №4408 і №2683 - це дозволить з 2022 року почати впровадження другого, накопичувального, рівня пенсійної системи для працівників шкідливих, великих підприємств, а з 2023 року - для всіх.

Прем'єр Денис Шмигаль розраховує, що закон про введення в Україні накопичувального рівня пенсійної системи приймуть уже у 2021 році.

У листопаді 2020 року уряд схвалив законопроєкт із впровадження професійної накопичувальної системи для зайнятих на ризикових професіях осіб. Наразі це стосуватиметься осіб молодше 35 років.

У кінці грудня 2018 року через Меморандум про економічну і фінансову політику стало відомо, що Україна на період дії програми stand-by співпраці з МВФ припинить введення другого рівня пенсійної системи.

Детальніше про введення накопичувального рівня пенсійної системи читайте у статті Економічної правди.