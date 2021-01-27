Новини 27 січня: російським авіакомпаніям заборонили літати над Україною, стали відомі ціни на газ на лютий

Про посилки. Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, яким збільшується ліміт оподаткування міжнародних посилок зі 100 до 150 євро.

Про російські авіакомпанії. Кабмін ухвалив проєкт розпорядження про застосування економічних санкцій проти авіаперевізників РФ за порушення порядку використання повітряного простору над окупованим Кримом.

Про ціни на газ на лютий. Майже всі газопостачальні компанії оприлюднили свої ціни на лютий - більшість встановили граничну ціну в 6,99 грн за кубометр, але деякі встановили нижчу ціну.

Про пенсії. Кабмін підтримав законопроєкт, який передбачає з 2022 року встановлення щорічної індексації пенсій не пізніше 1 березня.

Про хакерів. Кіберполіція викрила українських хакерів, які обікрали європейські банки на 2,5 мільярда доларів.







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