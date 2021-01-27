6,99 гривень і нижче: постачальники газу встановили ціни на лютий

Майже всі газопостачальні компанії протягом 26 січня оприлюднили свої ціни на лютий - більшість встановили граничну ціну в 6,99 грн за кубометр, але деякі встановили нижчу ціну.

Про це повідомляє "Газправда".

"Станом на ранок середи свої лютневі цінники оприлюднили понад 50 компаній. І пропозицій нижче граничної ціни одразу 7.

Зокрема, постачальник Megawatt запропонував ціну 6,79, Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" - 6,86, "Агросинтез Трейдінг" - 6,88, Енергетичнi ресурси України - 6,90, "Газ АП" - 6,94, Волиньелектро Збут - 6,97, а ETG.UA - 6,98 грн за кубометр", - йдеться у повідомленні.

При цьому, Megawatt спочатку виставив цінник у 6,88 грн за кубометр, але згодом знизив його до 6,79 - після оприлюднення ціни "Нафтогазом".

Натомість решта постачальників, які оприлюднили ціну станом на вечір вівторка, (зокрема і регіональні газзбути, афілійовані з облгазами) запропонували 6,99 грн за кубометр.

Газопостачальні компанії мають оприлюднювати вартість газу за 5 днів до початку місяця постачання, якщо ціна на наступний місяць буде відрізнятися від попереднього.

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Нагадаємо:

Газопостачальна компанія "Нафтогаз" встановила ціну на газ у лютому місяці – 6,86 грн за кубометр. Ця ціна є нижчою, ніж 6,99, що раніше затвердив Кабмін.

Уже 10 компаній оприлюднили свої ціни для побутових споживачів на лютий – відповідно до рішення уряду, вона не повинна перевищувати 6,99 грн за кубометр.

Кабінет міністрів встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр.

Для споживачів, які мають контракти на постачання газу за ціною нижче 6,99 грн, тарифи не зміняться. Ціна постачальника останньої надії так само встановлена на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Також міністри встановили граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що у Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.

Раніше уряд провів зустріч з Міжнародним валютним фондом, прем’єр заявив про необхідність пошуку компромісу щодо тарифів на газ.