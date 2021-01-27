За польоти над Кримом: Україна повністю забороняє польоти 13 російським авіакомпаніям

Кабмін на засіданні 27 січня ухвалив проєкт розпорядження про застосування економічних санкцій проти авіаперевізників РФ за порушення порядку використання повітряного простору над окупованим Кримом.

Про це повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

"Статтею 2 Повітряного кодексу України встановлено, що Україні належить повний і виключний суверенітет над повітряним простором України.

Незважаючи на те, що над тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим у межах координат, починаючи з 28 березня 2014 року і до сьогодні на постійній основі встановлено заборону на використання повітряного простору України, окремі авіаційні перевізники порушують порядок використання повітряного простору України над зазначеною територією", - йдеться у повідомленні.

"Сьогоднішнім рішенням ми пропонуємо схвалити та внести на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування нових санкцій з повною забороною польотів над Україною до 13-ти авіаперевізників РФ, які порушують порядок використання повітряного простору України, здійснюючи польоти в межах забороненої зони над тимчасово окупованою територією Криму і Севастополя.

Строк їх застосування – 3 роки", - заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Йдеться про повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.

Згідно з розпорядженням, уряд запропонує РНБО розглянути ці пропозиції в місячний термін.

Компанії, щодо яких пропонується застосувати вищезазначені санкції:

АТ "Вологодське авіаційне підприємство" (селище Дорожний, Вологодська обл.);

АТ "Красавіа" (м. Красноярськ);

АТ "Коміавіатранс" (м. Сиктивкар, Республіка Комі);

АТ "Авіакомпанія Азімут" (м. Ростов-на-Дону);

АТ "Авіакомпанія "Іраеро" (м. Іркутськ);

ТОВ "Авіасервіс" (с. Столбіще, Республіка Татарстан);

ТОВ "Авіакомпанія "Тулпар Ейр" (н.п. Аеропорт, Республіка Татарстан);

ТОВ "Аеролімузін" (с. Дубровки, Московська обл.);

ФДБУ "Державна авіакомпанія "223 Льотний загін" Міноборони РФ (м. Щолково, Московська обл.);

ТОВ "Аавіакомпанія "Побєда" (м. Москва);

ТОВ "Авіаційні технології інвестиції сервіс" (м. Хімки, Московська обл.);

ФДУП "Державна корпорація з організації повітряного руху в Російській Федерації" (м. Москва);

ТОВ "Авіакомпанія "Сімаргл" (м. Нальчик, Кабардино-Балкарська Республіка).

Розпорядженням також передбачається введення нових санкцій з повною забороною польотів над Україною щодо сирійської авіакомпанії "Cham Wings Airlines".

Економічна правда