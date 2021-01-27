Уряд пропонує з 2022 року встановлювати щорічну індексацію пенсій не пізніше 1 березня

Кабмін підтримав законопроєкт, який передбачає з 2022 року встановлення щорічної індексації пенсій не пізніше 1 березня.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.

"Це питання більше не має бути елементом політичних маніпуляцій. Ми пропонуємо зробити все прозоро й встановити чіткі терміни, коли повинна відбуватись індексація. Крім того, законопроєктом пропонується врегулювати несправедливість, коли окремим категоріям громадян пенсії просто не індексувалися", - підкреслив Шмигаль.

Крім цього, Кабмін схвалив пакет законопроєктів Мінсоцполітики, які "змінюють застарілі підходи до формування прожиткового мінімуму".

За словами Шмигаля, мають бути запроваджені нові підходи, які вдосконалять методологію визначення прожиткового мінімум й оптимізують механізм його застосування.

"Прожитковий мінімум буде визначатися та застосовуватися винятково для визначення основних соціальних гарантій, які є для особи основним джерелом доходів.

Це мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія за віком, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям та інші види державної соціальної допомоги, які є основним джерелом доходів людини", - зазначила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, на сьогодні майже 180 норм передбачають використання прожиткового мінімуму, що удвічі перевищує кількість норм, які регулюють питання соціальних виплат.

Тому законопроєктом пропонується запровадити базові величини для розрахунку таких виплат і зборів, як базова величина для соціальних виплат на дітей та базова величина для соціальних виплат населенню.

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Економічна правда