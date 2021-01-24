Новини вихідних: борги газовиків та рекорди експорту

Про бізнес Трампа. Компанія колишнього президента США Дональда Трампа Trump Organization в минулому році зафіксувала падіння виручки через спалах COVID-19, також для його бізнесу пророкують проблеми через штурм Капітолію.

Про борги газовиків. За 2020 рік учасники ринку газу заборгували оператору ГТС 1,6 мільярда за газ, відібраний з ГТС.

Про лобізм корпорацій. Компанії Facebook і Amazon.com витратили рекордні суми на лобістську діяльність в 2020 році.

Про рекорди експорту. За результатами 2019/2020 маркетингового року за обсягом експорту всіх зернових культур Україна зайняла другу позицію, пропустивши вперед США.

В 2020 році Україна експортувала риби та морепродуктів на 52,4 мільйонів доларів, що на 13,2% більше, ніж в 2019 році.

Про податки в "Дія City". Віце-прем'єр-міністр - міністр цифровий трансформації Михайло Федоров розповів про мотивацію для компаній переходити в "Дія City" і які там будуть податки.