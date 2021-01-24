Україна встановила рекорд з експорту риби

В 2020 році Україна експортувала риби та морепродуктів на 52,4 мільйонів доларів, що на 13,2% більше, ніж в 2019 році.

Про це йдеться у прес-релізі асоціації "Українських імпортерів риби та морепродуктів".

Основні країни, куди Україна експортувала рибу та морепродукти (в грошовому вираженні):

Найбільша кількість риби була експортована до Німеччини - 11 млн дол. На другому місці Данія - 6,5 млн. А на третьому - Японія, куди експорт риби з України склав 4,75 млн дол.