Газовики заборгували оператору ГТС 1,6 мільярда

За 2020 рік учасники ринку газу заборгували оператору ГТС 1,6 мільярда за газ, відібраний з ГТС.

Про це повідомляється на сайті оператору.

"У 2020 році було відібрано з системи магістральних газопроводів 2,4 млрд куб. м газу на суму 10,4 млрд грн, але сплачено було лише 80%", - йдеться у повідомленні.

Основними боржниками перед ОГТСУ є оператори газорозподільних мереж (міськ-, облгази). За підсумками 2020 року їхня сукупна заборгованість становить 1,4 млрд грн. На ринку України діють 43 оператори газорозподільних мереж, із них лише третина своєчасно розраховується за надану послугу, відмітили на сайті оператора.

"Лідерами" серед боржників є:

Донецькоблгаз – 426 млн грн (+232 млн грн за грудень),

Луганськгаз – 277 млн (+6 млн грн),

Тернопільміськгаз – 276 млн грн (+51 млн грн),

Київоблгаз – 59 млн грн (у грудні не додав боргу) і

Уманьгаз – 43 млн грн (+8 млн грн за грудень).

У операторі додають, що така ситуація стає критичною, оскільки тривалий безоплатний відбір значних обсягів газу з ГТС та накопичення боргів створюють загрозу для стабільної роботи Оператора ГТС та призводять до збитків держави.

Нагадуємо:

Проблема несплати за небаланси, утворені через несанкціонований відбір газу операторами ГРМ, залишається невирішеною з 2015 року. Це призвело до накопичення заборгованості у попереднього оператора ГТС "Укртрансгаз" у розмірі більше 44 млрд грн за період з 2015 по 2019 рік.

Президент Володимир Зеленський 21 січня підписав закон, котрий вносить зміни до ЗУ "Про публічні закупівлі", які дозволяють Оператору ГТС України купувати природний газ на біржі.