Facebook і Amazon витратили рекордні суми на лобізм

Компанії Facebook і Amazon.com витратили рекордні суми на лобістську діяльність в 2020 році.

Про це пише MarketWatch з посиланням на дані компаній.

Повідомляється, що Facebook витратив 19,7 млн ​​дол, в той час як за 2019 - 16,7 млн. А компанія Amazon за 2020 рік витратила на лобіювання не менше 18,5 млн в порівнянні з 16,1 млн дол роком раніше.

Видання пише, що інші компанії з так званої групи FAANG - Apple, Google і Netflix - в 2020 року не витратили рекордні суми.

Так, в Apple повідомили, про 6,7 млн ​​дол в порівнянні з рекордним показником 7,4 млн роком раніше. Google витратив 8,7 млн ​​в 2020 році, проти рекорду в 2018 році - 21,7 млн ​​дол. Netflix же витратив лише 750 тис дол в порівнянні з рекордом в 1,3 млн в 2015 році.

MarketWatch пише, що до великих американських технологічних компаній все більшу увагу з боку законодавців і регуляторів у зв'язку з численними питаннями.

Проте це не зупиняє їх інвесторів, оскільки акції всіх п'яти компаній показали зростання індексу S&P 500 за останні 12 місяців. Папери Facebook за цей період зросли на 23%, Amazon - на 75%, Apple - на 72%, Netflix - на 78%.

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Facebook Inc може бути вимушена продати свої цінні активи WhatsApp і Instagram після того, як Федеральна торговельна комісія США і майже кожен американський штат подали позови, звинувачуючи компанію у порушенні антимонопольного законодавства.

Єврокомісія запідозрила компанію Amazon у порушенні європейського законодавства про конкуренцію на ринку онлайн-торгівлі та почала розслідування.

Єврокомісія хоче обмежити можливості технологічних гігантів Facebook, Amazon, Google та інших на своєму ринку.