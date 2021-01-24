Федоров розповів, які податки будуть в рамках "Дія City"

Віце-прем'єр-міністр - міністр цифровий трансформації Михайло Федоров розповів про мотивацію для компаній переходити в "Дія City" і які там будуть податки.

Про він розповів в інтерв'ю MC.Today.

"Перш за все ми хочемо легалізувати трудові відносини так, щоб співробітників не ховали за ФОП, а оформляли на роботу в компаніях", зазначив міністр.

За його словами, головна мотивація для компаній перейти в "Дія City" - це робота "вбілу". "Тому що, коли ти співпрацюєш з ФОП, але по факту це співробітники твоєї компанії, ти, по суті, оптімізіруешь податки і не платиш все, що повинен. Зараз ми робимо так, щоб все це було законно", - підкреслив він.

В рамках "Дія City" компанія заплатить ПДФО в 5% і військовий збір в 1,5%. Плюс до цього ЄСВ в 22% від мінімальної заробітної плати. Податок на прибуток замінить податок на виведений капітал. В останній версії його залишили на рівні 9%.

Він запевнив, що для компаній, які продовжать працювати за старою схемою з ФОП, нічого не зміниться.

Нагадуємо:

Завдяки новому правовому режиму для ІТ компаній "Дія.City" Україна зможе стати лідером у цифровій трансформації вже за два роки та збільшити власний ІТ ринок у 2 рази.

Раніше повідомлялось, що Мінцифри хоче запустити віртуальну вільну економічну зону "Дія.City" до 2021 року.