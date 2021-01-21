Новини 21 січня: ціни зростатимуть швидше, Приватбанк отримає нового керівника

Про інфляцію. Правління Нацбанку вирішило залишити облікову ставку без змін на рівні 6% і підвищило інфляційний прогноз на 2021 рік до 7%.

Про Приватбанк. 23 січня завершується дія контракту з головою правління Приватбанку Петром Крумханзлом, до моменту нового призначення в.о. голови правління стане Ганна Самаріна.

Про "купуй українське". Президент Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо необхідності дотримання міжнародних зобов’язань України при внесенні змін до законодавства у сфері публічних закупівель.

Про стартап Маркарової. IT-стартап Archidata колишнього міністра фінансів Оксани Маркарової завершив тестування власного архівного програмного забезпечення та випустив перший реліз продукту.

Про Бахматюка. Агрохолдинг "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка заявив, що повністю зупинив виробництво на 37 підприємствах через "особисту війну директора НАБУ Артема Ситника з аграрним бізнесом".

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