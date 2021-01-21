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НБУ зберіг облікову ставку 6% та очікує високу інфляцію у 2021 році

Четвер, 21 січня 2021, 14:12
 

У НБУ нагадують, що інфляція у 2020 році становила 5% і досягла центральної точки цільового діапазону із значним прискоренням до кінця року завдяки відновленню економічної активності.

За прогнозами НБУ, індекс споживчих цін перевищить цільовий діапазон НБУ вже у січні 2021 року, досягнувши 6,2% у річному вимірі. У березні інфляція буде 7%, у червні перевищить 8%. 

"Однак слід враховувати, що поточний інфляційний сплеск зумовлений факторами пропозиції: подорожчанням продовольства через поганий врожай, вищими адміністративно-регульованими цінами. Такі ефекти будуть поступово згасати за відсутності додаткових шоків. Тож ми очікуємо, що до кінця поточного року інфляція сповільниться до 7% і у першій половині 2022 року увійде до цільового діапазону", - коментує рішення голова Нацбанку Кирило Шевченко під час пресбрифінгу. 

В 2022–2023 роках інфляція перебуватиме близько середньострокової цілі в 5%, у першому півріччі 2022 року становитиме 5,9%.

Також зазначається, що Національний банк буде готовий підвищувати облікову ставку для приведення інфляції до цільового діапазону.

"Падіння економіки у 2020 році було значно меншим, ніж очікувалося, а в 2021 та в наступні роки вона зростатиме на рівні близько 4%", - зазначають у регуляторі. 

У Нацбанку також очікують, що профіцит поточного рахунку в 2020 році сягне одного з найбільших рівнів в історії України – 4,8% ВВП. Проте у 2021–2023 роках поточний рахунок платіжного балансу повернеться до дефіциту.

Економічна правда

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Нацбанк

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