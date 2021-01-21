Стартап Маркарової випустив перший реліз продукту
IT-стартап Archidata колишнього міністра фінансів Оксани Маркарової завершив тестування власного архівного програмного забезпечення та випустив перший реліз продукту.
Про це Маркарова написала у Facebook.
"Archidata завершила тестування власного програмного забезпечення і випустила перший реліз продукту.
Наш програмний продукт - це архів, який завжди з вами доступ до документів в будь-якому місці і в будь-який час; інтеграція з будь-якої вашої системою документообігу; якісний наскрізний пошук", - зазначила ексміністр.
Нагадуємо:
Маркарова працювала міністром фінансів з червня 2018-го року до березня 2020 року за двох урядів - Гройсмана та Гончарука.
4 березня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу уряду.
У червні 2020 року Маркарова повідомила, що повертається у бізнес сферу та реєструє стартап Archidata.
20 листопада 2020 року глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що запропонував ексміністра фінансів Оксану Маркарову на посаду посла України в США.
У грудні 2020 року заступник глави МЗС України Євген Єнін заявив, що Україна отримала агреман на призначення ексміністра фінансів України Оксани Маркарової послом у США.
Економічна правда
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