Стартап Маркарової випустив перший реліз продукту

IT-стартап Archidata колишнього міністра фінансів Оксани Маркарової завершив тестування власного архівного програмного забезпечення та випустив перший реліз продукту.

Про це Маркарова написала у Facebook.

"Archidata завершила тестування власного програмного забезпечення і випустила перший реліз продукту.

Наш програмний продукт - це архів, який завжди з вами доступ до документів в будь-якому місці і в будь-який час; інтеграція з будь-якої вашої системою документообігу; якісний наскрізний пошук", - зазначила ексміністр.

Нагадуємо:

Маркарова працювала міністром фінансів з червня 2018-го року до березня 2020 року за двох урядів - Гройсмана та Гончарука.

4 березня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу уряду.

У червні 2020 року Маркарова повідомила, що повертається у бізнес сферу та реєструє стартап Archidata.

20 листопада 2020 року глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що запропонував ексміністра фінансів Оксану Маркарову на посаду посла України в США.

У грудні 2020 року заступник глави МЗС України Євген Єнін заявив, що Україна отримала агреман на призначення ексміністра фінансів України Оксани Маркарової послом у США.

Економічна правда