Новини 20 січня: фондовий ринок в Україні, "зелені облігації", річні тарифи на газ

Про фондовий ринок в Україні. На засіданні Кабміну 20 січня голова Нацкомісії з цінних паперів представив проєкт меморандуму щодо створення в Україні міжнародного фінансового центру - повний запуск планується восени 2023 року.

Про "зелені облігації". Кабмін розглядає випуск "зелених облігацій" для того, аби погасити борги перед виробниками енергії з відновлюваних джерел.

Про річні тарифи на газ. Газопостачальні компанії представлять свої річні газові продукти, що мають фіксовану ціну на рік, цієї весни.

Про транш від МВФ. Україна все ще може отримати транш від МВФ у 1 кварталі 2021 року попри запровадження держрегулювання цін на газ, проте більш консервативний сценарій передбачає отримання траншу у квітні-червні 2021 року.

Про Центренерго, ДТЕК і поставки вугілля. Державна компанія "Центренерго" звинуватила енергохолдинг ДТЕК в зриві поставок вугілля перед прогнозованим похолоданням, а також у підвищенні цін на паливо. У ДТЕК звинувачення відкинули.

Про новий спецфонд. Кабмін схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо створення держфонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки", який передбачає, що зазначений спецфонд поповнюватиметься коштами від плати за ліцензії на гральний бізнес.

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Дехто вкладав у них по $300 тисяч. Чому скандальна B2B Jewelry досі працює, а організатори – на волі

Сотні мільйонів доларів привласнених коштів громадян і сотні підозрюваних. Такий результат діяльності фінансової піраміди B2B Jewelry, яка продовжує залучати кошти населення. Як це можливо?