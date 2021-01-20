"Центренерго" звинуватила ДТЕК Ахметова в зриві поставок вугілля і підвищенні цін

Державна компанія "Центренерго" звинуватила енергохолдинг ДТЕК в зриві поставок вугілля перед прогнозованим похолоданням, а також у підвищенні цін на паливо.

Про це повідомляє пресслужба "Центренерго".

"Найбільший приватний постачальник вугільної продукції зупинив відвантаження вугілля на адресу ТЕС "Центренерго", порушивши умови договору, не дивлячись на отриману передоплату в розмірі 106 млн грн. Більш того, користуючись критичною ситуацією з запасами палива, 13 січня постачальник надіслав на адресу "Центренерго" попередження про підвищення ціни на вугілля з 1650 грн до 2100 грн за тонну", - йдеться в повідомленні.

Найбільшим приватним постачальником вугілля для "Центренерго" є компанія "ДТЕК Енерго" Ріната Ахметова.

У компанії пояснили, що запуск шести блоків ТЕС "Центренерго" на природному газі 18 січня пов'язаний з нестачею вугілля.

За даними державної компанії, станом на 11 січня на складах ТЕС "Центренерго" залишалося 40 тис тонн вугілля в порівнянні з 336 тис тонн на 1 листопада 2020 року.

Падіння запасів палива в "Центренерго" пояснюють тим, що протягом листопада та грудня 2020 року теплоелектростанції компанії працювали з максимальним навантаженням, поки значна частина інших теплових, а також атомних енергоблоків залишалися в простої через ремонтні роботи.

Так, за командами диспетчера Оператора системи передачі НЕК "Укренерго", виробництво електричної енергії на ТЕС "Центренерго" перевищило прогнозний баланс в листопаді на 29%, а в грудні - на 56%.

"Компанія була змушена додатково витратити 128 тис тонн і 233 тис тонн вугілля відповідно. Така ситуація призвела до критичного зниження обсягу запасу вугілля на ТЕС "Центренерго", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо:

18 січня "Центренерго" підключила до роботи енергосистеми додатково 6 енергоблоків з використанням природного газу.

Газ від НАК "Нафтогаз України" "Центренерго" отримує на умовах відстрочення платежу.

При цьому раніше генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв заявив, що запуск блоків ТЕС на газі "економічно абсолютно не обгрунтований".

Він також повідомив, що у зв'язку з нестачею палива ДТЕК почне імпорт вугілля з Казахстану і збільшить поставки палива зі своїх шахт в Росії.

Економічна правда