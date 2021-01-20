Кабмін хоче створити новий спецфонд і фінансувати його на кошти від грального бізнесу

Кабмін схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо створення держфонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки", який передбачає, що зазначений спецфонд поповнюватиметься коштами від плати за ліцензії на гральний бізнес.

Про це повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Законопроєкт, зокрема, передбачає створення держфонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки у складі спеціального фонду держбюджету України.

А також - спрямування відрахувань щорічних ліцензійних платежів від провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор до цього фонду.

Повідомляється, що 50% доходів від плати за ліцензії по гральному бізнесу будуть спрямовуватися до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням відповідного грального закладу.

Зазначимо, що у бюджеті-2021 заплановано від плати за ліцензії за азартні ігри отримати 7,4 млрд грн, які повністю підуть до спецфонду держбюджету.

Зокрема, 3,3 млрд грн заплановано сплачувати як субвенцію місцевим бюджетам на заходи щодо соціально-економічного розвитку.