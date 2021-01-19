Новини 19 січня: тарифи на розподіл газу знизили, на складах ТЕС критична ситуація із запасами вугілля
Про тарифи на розподіл газу. НКРЕКП схвалила зниження тарифів на розподіл газу для 14 облгазів.
Про газзбути. АМКУ відкрив справи проти 6 газзбутів ("Київоблгаз Збут", "Житомиргаз Збут", "Чернігівгаз Збут", "Черкасигаз Збут", "Уманьгаз Збут" та "КиївГазЕнерджи") за ознаками зловживання монопольним положенням при формуванні ціни на газ.
Про вугілля. В "Укренерго" заявили про "критичну ситуацію" із запасами вугілля усіх марок на складах ТЕС.
Про Вітренка. У разі, якщо кандидатуру Юрія Вітренка повторно не затвердять на посаду міністра енергетики - першого віцепрем’єр-міністра, т.в.о. повернеться у бізнес.
Про "Північний потік–2". Російський "Газпром" у випущеному ним проспекті єврооблігацій визнав, що існують ризики зупинки чи згортання проєкту газопроводу "Північний потік-2".
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