Вітренко повернеться у бізнес якщо Рада вдруге не призначить його очільником Міненергетики

У разі, якщо кандидатуру Вітренка повторно не затвердять на посаду міністра енергетики - першого віцепрем’єр-міністра, т.в.о. вирішив повернутися у бізнес.

Про це т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко розповів в інтерв’ю газеті "День".

Голосування за кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики та першого віцепрем’єр-міністра може відбутися наприкінці січня - на початку лютого.

Він зазначив, що має підтримку президента, голови та членів фракції "Слуга народа" та прем’єра, проте "не знає, чи буде позитивне рішення".

Вітренко також пояснив, чому необхідне голосування у комбінації міністра енергетики та першого віцепрем’єр-міністра:

"Дійсно, голосування має відбутися у такій комбінації як перший віце-прем’єр-міністр та міністр енергетики, бо це потрібно прем’єру, і насамперед країні. І щоб вирішувати складні питання, які є в енергетиці, потрібен перший віцепрем’єр-міністр, який міг би вирішувати питання не тільки міністерства енергетики, а й кроссекторальні. В одному випадку це буде питання міністерства охорони довкілля, в іншому міністерства транспорту, іноді міністерства економіки, соціальної політики".

Якщо рішення не ухвалять, т.в.о. міністра енергетики повернеться у бізнес: "Я поїду до родини, буду займатись приватним бізнесом, вести нормальний образ життя і так далі".

Нагадаємо:

На засіданні 17 грудня Верховна Рада не підтримала призначення колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра - міністра енергетики.

Кабмін на позачерговому засіданні 21 грудня призначив Юрія Вітренка першим заступником міністра енергетики - на нього також поклали тимчасове виконання обов'язків міністра.

Економічна правда