Формування ціни на газ: АМКУ відкрив справи проти 6 газзбутів

Північне міжобласне територіальне відділення АМКУ відкрило справи проти 6 газзбутів ("Київоблгаз Збут", "Житомиргаз Збут", "Чернігівгаз Збут", "Черкасигаз Збут", "Уманьгаз Збут" та "КиївГазЕнерджи") за ознаками зловживання монопольним положенням при формуванні ціни на газ.

Про це повідомив у Facebook голова Північного міжобласного відділення АМКУ Олексій Хмельницький.

"Купувати газ на 40% дешевше можна було вже минулого року. З моменту, коли ринок газу відкрився для населення. Точніше, мав би працювати. Бо ціну, яку виставляли останні три місяці деякі газзбути, ніяк не можна назвати ринковою.

Ринкова ціна - результат конкуренції. А коли постачальник, використовуючи своє монопольне положення, продає на 2- 2,5 гривні за кубометр дорожче, ніж конкуренти, і дорожче, ніж середньозважена ціна - це вже не ринок. З точки зору конкурентного законодавства це - ознака зловживання власним монопольним положенням", - пояснив він.

За його словами, адміністративна колегія Київське обласне територіальне відділення АМКУ (Північного міжобласного територіального відділення АМКУ) відкрила справу щодо порушень конкурентного законодавства в діях компаній "Київоблгаз Збут", "Житомиргаз Збут", "Чернігівгаз Збут", "Черкасигаз Збут", "Уманьгаз Збут" та "КиївГазЕнерджи".

"Саме ці компанії мають структурні ознаки монопольного (домінуючого) становища на ринку в своїх регіонах. Наскільки мені відомо, найближчим часом на черзі й інші області та міста.

Йдеться не тільки про невиправдано високі ціни, йдеться також і про дії засновників цих газзбутів. Є скарги на операторів газорозподільних мереж, які намагаються зупиняти перехід споживачів до інших постачальників. Наприклад, через нарахування неіснуючої заборгованості під час остаточних розрахунків", - додав Хмельницький.

Нагадаємо:

Наприкінці 2020 року прем'єр Денис Шмигаль доручив т.в.о. глави Міненерго спільно з Антимонопольним комітетом перевірити обгрунтованість цін на газ.

Повідомлялось, що Антимонопольний комітет найближчим часом перевірить обгрунтованість та прозорість формування тарифів на розподіл газу та у разі виявлення порушень змусить регулятора виправити ситуацію.

Економічна правда