Стало відомо, скільки отримують рядові співробітники "Укрзалізниці"

Євген Щербань: Рінат вчинив, як шакал Головний герой фільму "Спадкоємець", син убитого в 90-х Євгена Щербаня, розповів ЕП про переговори з Рінатом Ахметовим, про мотиви і про те, як рахували претензію на мільярд доларів. (рос)

Сховані за "фасадом". Хто насправді володіє будівельним бізнесом у Києві Багато будівельних компаній у столиці записують на номінальних власників – офшори, родичів або підлеглих. Які відомі бізнесмени за ними ховаються і чому не хочуть афішувати своєї участі?