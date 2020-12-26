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Стало відомо, скільки отримують рядові співробітники "Укрзалізниці"

Субота, 26 грудня 2020, 16:52
 

Середньомісячна заробітна плата основних робітничих професій АТ "Укрзалізниця" в листопаді 2020 року склала 11 681 грн.

Таку інформацію у відповідь на запит ЦТС надали в "Укрзалізниці".

Середні розміри зарплат такі:

  • машиніст локомотива - 19 318 грн;
  • помічник машиніста - 13 603 грн;
  • монтери колії на поточному утриманні з/д шляхів - 12 011 грн;
  • майстра дорожні - 16: 303 грн;
  • майстра мостові і тунельні - 17 Ціна: 612 грн;
  • електромонтери тягових підстанцій - 10 098 грн.

Видання зазначає, що з березня поточного року середній розмір заробітної плати в АТ УЗ практично не змінився. Тоді цей показник становив 11 660 грн.

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