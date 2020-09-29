Голова "Укрзалізниці" про свою зарплату: набагато менша, ніж у попередників

Голова "Укрзалізниці" Володимир Жмак розповів, що його зарплата набагато менше ніж та, що існувала у керівників УЗ ще рік тому.

Про це він розповів в інтерв’ю ЕП

"Цифру я вам не скажу, але вона набагато нижча тієї, що фігурувала в контрактах керівників "Укрзалізниці" ще рік тому. Позиція наглядової ради така: щодо зарплат попередніх керівників був сильний суспільний резонанс, і я маю зрозуміти, що для уникнення резонансу зарплата має бути набагато скромнішою.

Також Жмак заявив, що у новому контракті не передбачено користування корпоративними картками та жодних інших компенсацій, та документ його "досить суровим" щодо нього.

Нагадуємо:

Наприкінці січня завершилася епопея із звільненням Євгена Кравцова з посади керівника "Укрзалізниці".



Після цього вже колишній керівник УЗ похизувався "чималою компенсацією" за дострокове припинення його повноважень. Точну суму він не назвав, але йдеться про річну зарплату, яка у 2018 році становила майже 10 млн грн, у 2019 році — понад 9 млн грн