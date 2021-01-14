Біткоїн подорожчав до 38 тисяч доларів на тлі затвердження імпічменту Трампу

Вартість головної криптовалюти - біткоїна - знову зросла, перетнувши позначку у 38 тисяч доларів.

Про це свідчать дані порталу CoinDesk.

Станом на 8:29 14 січня (за Києвом) вартість біткоїна становила 38 098,92 доларів, станом на 12:59 (за Києвом) - 38 304,72 доларів.

При цьому, капіталізація знову перевищила 700 млрд доларів - наразі вона сягає 715,3 млрд доларів.

Зазначається, що курс біткоїна почав активно рости після того, Палата представників США вдруге оголосила імпічмент чинному президенту США Дональду Трампу, звинувативши його у підбурюванні своїх прихильників до штурму Капітолію минулого тижня.

Нагадаємо:

Британський регулятор фінансового ринку (FCA) та ЄЦБ після різкого росту біткоїна заявили про необхідність суворішого контролю ринку криптовалют, наголосивши на його сильній волатильності, а також на пов'язаній з ним кримінальній активності.

Forbes опублікував топ-6 інвесторів у біткоїни, які найбільше заробили на різкому рості криптовалюти наприкінці 2020 року - рейтинг очолили брати Уінклвосси, чиї криптовалютні активи оцінили по 1,4 млрд доларів.

Раніше вартість біткоїна упала до рівня 34-35 тисяч доларів після росту на 37% за результатами минулого тижня (тоді курс біткоїна наближався до рекордних 42 тисяч доларів).

Криптовалюта Bitcoin ввечері 7 січня сягнула чергового рекорду у 40 324 долара, експерти пояснюють це спробами інвесторів компенсувати вплив інфляції, слабким доларом та великою кількістю розрахунків.

Стратеги JPMorgan Chase на чолі з Ніколаосом Панігірцоглу прогнозують, що у довгостроковій перспективі вартість біткоїна може сягнути 146 тисяч доларів.

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Економічна правда