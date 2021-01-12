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Хто найбільше заробив на рості біткоїна: рейтинг Forbes

Вівторок, 12 січня 2021, 20:50
 

Forbes опублікував топ-6 інвесторів у біткоїни, які найбільше заробили на різкому рості криптовалюти наприкінці 2020 року - рейтинг очолили брати Уінклвосси, чиї криптовалютні активи оцінили по 1,4 млрд доларів.

Про це йдеться у статті Forbes.

Зазначається, що брати Тайлер та Камерон Уінклвосси - засновники криптовалютної біржі Gemini, раніше були відомі тим, що свого часу подали позов проти Facebook, заявляючи, що Марк Цукерберг украв їхню ідею щодо створення соцмережі.

Далі у рейтингу йде Метью Розак - засновник блокчейн-стартапу Bloq. За оцінками Forbes, його криптовалютні активи становлять 1,2 млрд доларів, при цьому, ще рік тому їх оцінювали в 300 млн доларів.

Замикає топ-3 партнер-засновник венчурної компанії Draper Fisher Jurvetson Тім Дрейпер (1,1 млрд доларів).

"Долари - це валюта минулого. Біткоїн - це валюта майбутнього. Зараз ми спостерігаємо глобальний перехід від доларів до біткоїнів. Спостерігаючи це, я продовжую утримувати Bitcoin та купувати", сказав він у коментарі виданню.

Далі у рейтингу - гендиректор бізнес-аналітичної компанії MicroStrategy Майкл Сейлор (600 млн доларів), засновник Galaxy Investment Partners Майк Новограц (478 млн доларів) та засновник криптовалюти Ethereum Віталій Бутерін (360 млн доларів).

Forbes підкреслює - рейтинг базується на припущенні, що інвестори не продавали свою криптовалюту, яку купували раніше.

Нагадаємо:

Вартість біткоїна упала до рівня 34-35 тисяч доларів після росту на 37% за результатами минулого тижня (тоді курс біткоїна наближався до рекордних 42 тисяч доларів).

Криптовалюта Bitcoin ввечері 7 січня сягнула чергового рекорду у 40 324 долара, експерти пояснюють це спробами інвесторів компенсувати вплив інфляції, слабким доларом та великою кількістю розрахунків.

Стратеги JPMorgan Chase на чолі з Ніколаосом Панігірцоглу прогнозують, що у довгостроковій перспективі вартість біткоїна може сягнути 146 тисяч доларів.

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Економічна правда

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