Залишилось 2 спроби: програміст із США забув пароль від гаманця з біткоїнами на 220 млн доларів

Програміст із Сан-Франциско (США) Стефан Томас забув пароль від захищеного зовнішнього жорсткого диска, на якому зберігаються ключі від електронного гаманця з 7 тисячами біткоїнів - зараз вони коштують понад 220 мільйонів доларів.

Про це пише New York Times.

Зазначається, що у Томаса залишилось дві спроби, щоб згадати пароль.

"Томас багато років тому загубив листок із паролем від жорсткого диску IronKey. Диск дозволяє зробити тільки 10 спроб входу: після цього він перезаписує дані, і інформація стає недоступною назавжди. Наразі Томас ввів вже вісім варіантів паролів - всі вони виявилися невірними", - йдеться у статті.

"Я просто лежав у ліжку і думав про це. Тоді я йшов до комп'ютера з якимось новим варіантом, і це не спрацьовувало, і я знову був в розпачі", - розповів він.

Як пише видання, втрата ключів від електронних гаманців з біткоїнами - досить поширене явище.

За даними криптовалютної компанії Chainalysis, із наявних 18,5 мільйонів біткойнів приблизно 20 відсотків - так чи інакше втрачені їхніми власниками.

Водночас компанія Wallet Recovery Services, яка допомагає знайти загублені цифрові ключі, повідомила NYT, що отримувала за останній місяць кількість відповідних заявок зросла утричі.

Нагадаємо:

Forbes опублікував топ-6 інвесторів у біткоїни, які найбільше заробили на різкому рості криптовалюти наприкінці 2020 року - рейтинг очолили брати Уінклвосси, чиї криптовалютні активи оцінили по 1,4 млрд доларів.

Вартість біткоїна упала до рівня 34-35 тисяч доларів після росту на 37% за результатами минулого тижня (тоді курс біткоїна наближався до рекордних 42 тисяч доларів).

Криптовалюта Bitcoin ввечері 7 січня сягнула чергового рекорду у 40 324 долара, експерти пояснюють це спробами інвесторів компенсувати вплив інфляції, слабким доларом та великою кількістю розрахунків.

Стратеги JPMorgan Chase на чолі з Ніколаосом Панігірцоглу прогнозують, що у довгостроковій перспективі вартість біткоїна може сягнути 146 тисяч доларів.

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Економічна правда