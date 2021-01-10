Новини вихідних: скасування знижок на електроенергію та коли буде проведений референдум щодо продажу землі

Про особисті дані. Месенджер WhatsApp оновив угоду користувача і тепер буде передавати особисті дані користувачів корпорації Facebook.

Про скасування знижок на електроенергію. Кабінет Міністрів позбавив жителів міст, які розташовані в 30 кілометровій зоні від АЕС, 30% знижки на електроенергію.

Про референдум щодо продажу землі. Міністр аграрної політики Роман Лещенко заявив, що референдум щодо продажу землі сільськогосподарського призначення іноземцям буде проведено протягом найближчих 3 років.

Про авіаперевезення. Ryanair істотно скоротила кількість рейсів з України, зокрема призупинить польоти по 70% маршрутів з Києва до кінця березня.

Про Tesla. Компанія може до 2022 року почати випускати в Китаї новий електромобіль за 25 тисяч доларів, це буде найдоступніше авто у лінійці.