Tesla може до 2022 року почати випускати в Китаї новий електромобіль за 25 тисяч доларів — ЗМІ
Неділя, 10 січня 2021, 10:00
Компанія Tesla може до 2022 року почати випускати в Китаї новий електромобіль за 25 тисяч доларів, це буде найдоступніше авто у лінійці.
Про це повідомляє autonews.
Видання повідомляє, що випуск нової моделі для китайського ринку очікується у вересні 2020 року. Його остаточну перевірку планують закінчити в березні 2021 року.
Новинка створюється на базі Tesla Model 3. Технічні характеристики нового електромобіля компанії Tesla поки не відомі.
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