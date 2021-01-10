Tesla може до 2022 року почати випускати в Китаї новий електромобіль за 25 тисяч доларів — ЗМІ

Компанія Tesla може до 2022 року почати випускати в Китаї новий електромобіль за 25 тисяч доларів, це буде найдоступніше авто у лінійці.

Про це повідомляє autonews.

Видання повідомляє, що випуск нової моделі для китайського ринку очікується у вересні 2020 року. Його остаточну перевірку планують закінчити в березні 2021 року.

Новинка створюється на базі Tesla Model 3. Технічні характеристики нового електромобіля компанії Tesla поки не відомі.