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Tesla може до 2022 року почати випускати в Китаї новий електромобіль за 25 тисяч доларів — ЗМІ

Неділя, 10 січня 2021, 10:00
 

Компанія Tesla може до 2022 року почати випускати в Китаї новий електромобіль за 25 тисяч доларів, це буде найдоступніше авто у лінійці.

Про це повідомляє autonews.

Видання повідомляє, що випуск нової моделі для китайського ринку очікується у вересні 2020 року. Його остаточну перевірку планують закінчити в березні 2021 року.

Новинка створюється на базі Tesla Model 3. Технічні характеристики нового електромобіля компанії Tesla поки не відомі.  

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Tesla авто

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