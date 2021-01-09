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Референдум щодо продажу сільськогосподарської землі іноземцям буде проведено протягом найближчих 3 років — міністр АПК

Субота, 9 січня 2021, 10:00
 

Міністр аграрної політики Роман Лещенко заявив, що референдум щодо продажу землі сільськогосподарського призначення іноземцям буде проведено протягом найближчих 3 років.

Про це заявив в інтерв'ю виданню Rzeczpospolita.

"Зараз землі сільськогосподарського призначення зможуть купувати виключно фізичні особи, які є громадянами України.

Про те, чи зможуть її купувати іноземці, буде вирішено в ході референдуму, який відбудеться в найближчі 3 роки. Тому іноземні інвестори сьогодні зможуть лише як і раніше брати землю в довгострокову оренду", - повідомив Лещенко.

За його словами, поки йде боротьба за реформу ринку землі, інвестори дуже обережно дивляться в напрямку України.  "Ми їх розуміємо, оскільки цей процес в нашій країні складний і болючий", - констатував міністр.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялося, що майже 70% українців погоджуються з тим, що олігархи скуплять більшість сільськогосподарських земель після відкриття ринку.

31 березня Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. За це рішення проголосувало 259 народних депутатів.

Документ передбачає скасування з другого півріччя 2021 року дії мораторію на продаж аграрної землі.

4 травня до Конституційного суду надійшло подання від 48 народних депутатів про визнання неконституційним закону про обіг земель сільгосппризначення.

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ринок землі АПК

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