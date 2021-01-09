Кабмін позбавив жителів міст, які розташовані в 30 кілометровій зоні від АЕС, знижки на електроенергію

Кабінет Міністрів позбавив жителів міст, які розташовані в 30 кілометровій зоні від АЕС, 30% знижки на електроенергію.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

Напередодні компанія-постачальник електроенергії YASNO з посиланням на відповідну урядову постанову повідомила, що з 1 січня припиняє діяти також пільговий тариф для людей, які проживають у 30-кілометровій зоні атомних станцій.

Отже, після урядових змін наприкінці року тариф на електрику для населення по Україні зріс у 1,87 раза, а для мешканців 30-кілометрових зон – у 2,67 раза.

Пільги для українців в 30-кілометрових зонах АЕС закріплені в 12 статті закону "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку". Серед цих пільг прописане право на особливий тариф на електроенергію.

Регулювати пільговий тариф мав би закон "Про електроенергетику", однак він втратив чинність з середини 2019 року.

До грудня 2020 року люди мали пільги завдяки рішенню Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Утім з набуттям чинності нової постанови Кабміну пільгові тарифи припинили дію.

Після перехідного періоду ціноутворення регулюватиме закон "Про ринок електричної енергії", в якому також про пільги немає жодного слова.

Нагадуємо:

З 1 січня 2021 року Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію в 90 коп/кВт.год для населення на перші 100 кВт-год. Уряд встановив фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн-кВт.год.