Ексголова Митниці Нефьодов розкритикував законопроєкт про локалізацію

Ексголова Державної митної служби Максим Нефьодов розкритикував законопроєкт №3739 про локалізацію галузей машинобудування та введення локалізації як кваліфікаційного критерією для участі в закупівлі.

Про це він написав у Facebook.

"Ціла група депутатів з різних фракцій щойно зареєструвала законопроект #3739, який так само хоче підтримати "український Ланос".

Звісно, підтримка українського бізнесу - це добре. Я теж за підтримку. Але ж пропонується геть не захистити від свавілля перевіряючих, виділити гранти, гарантувати кредити чи знизити податки. Пропонується не допускати на торги продавців великого переліку товарів, у яких рівень локалізації менше якогось відсотка", - написав він.

"Мрія авторів законопроекту: "Мерседес злякається і побудує тут завод, тільки аби не втратити омріяний український ринок".

Реальність: "З‘явиться ціла індустрія прокладок, які будуть клеїти українські логотипи на іноземну продукцію, і продавати їх із пристойною націнкою - адже конкуренція в торгах буде нижчою", - додав Нефьодов.

За його словами, це порушує Угоду про Асоціацію із ЄС, Угоду про Зону Вільної Торгівлі із Канадою, Угоду GPA Світової організації торгівлі.

Нагадаємо:

Міністерство економіки пропонує додати у систему Prozorro критерій "локалізація" для товарів, які мають щонайменше 35% українських компонентів. Такий товар отримує нецінову частину оцінку у розмірі 30% від загальної.

"Трансперенсі Інтернешнл Україна" та низка громадських організацій закликали Кабмін не підтримувати проєкт постанови Мінекономіки про запровадження нецінового критетрію локалізації в закупівлях машинобудування.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №3739, який, зокрема, передбачає виділення 4 основних підгалузей машинобудування, для яких пропонується локалізація на рівні 25-40%.

Економічна правда