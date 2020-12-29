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У грудні держоблігацій продали на понад 100 мільярдів гривень

Вівторок, 29 грудня 2020, 17:25
 

29 грудня на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін отримав 23,6 мільярда гривень, за грудень облігацій вже продали на 115,9 мільярда гривень.

Про це йдеться у даних Міністерства фінансів.

На аукціонах було запропоновано 9 випусків ОВДП: 8 у національній валюті та 1 - доларовий.

Від продажу гривневих облігацій залучили 14,5 мільярда гривень. Строки та середньозважені ставки дохідності були наступними:

  • 3 місяці за ставкою 10%;
  • 6 місяців за ставкою 10,75%;
  • 1 рік за ставкою 11,7%;
  • 1,5 роки за ставкою 11,75%;
  • 2 роки за ставкою 10,85%;
  • 3 роки за ставкою 12%;
  • 4 роки за ставкою 12,15%;
  • 5 років за ставкою 12,25%.

Від продажу тримісячного доларового випуску залучили 323 мільйони доларів за середньозваженою ставкою 2,9%.

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Нагадаємо:

22 грудня на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін отримав 22,2 мільярда гривень.

15 грудня Мінфін на ринку внутрішніх запозичень продав держоблігацій на суму 51,44 мільярда гривень, це - рекордні обсяги за всю історію.

На аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 8 грудня Мінфін залучив до держбюджету 15,96 млрд грн.

1 грудня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 2,66 мільярда гривень.

Економічна правда

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облігації ОВДП

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