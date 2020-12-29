У грудні держоблігацій продали на понад 100 мільярдів гривень
29 грудня на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін отримав 23,6 мільярда гривень, за грудень облігацій вже продали на 115,9 мільярда гривень.
Про це йдеться у даних Міністерства фінансів.
На аукціонах було запропоновано 9 випусків ОВДП: 8 у національній валюті та 1 - доларовий.
Від продажу гривневих облігацій залучили 14,5 мільярда гривень. Строки та середньозважені ставки дохідності були наступними:
- 3 місяці за ставкою 10%;
- 6 місяців за ставкою 10,75%;
- 1 рік за ставкою 11,7%;
- 1,5 роки за ставкою 11,75%;
- 2 роки за ставкою 10,85%;
- 3 роки за ставкою 12%;
- 4 роки за ставкою 12,15%;
- 5 років за ставкою 12,25%.
Від продажу тримісячного доларового випуску залучили 323 мільйони доларів за середньозваженою ставкою 2,9%.
Читайте також: "Піраміда" Шмигаля: уряд знайшов спосіб перекрити "дірку" в бюджеті
Нагадаємо:
22 грудня на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін отримав 22,2 мільярда гривень.
15 грудня Мінфін на ринку внутрішніх запозичень продав держоблігацій на суму 51,44 мільярда гривень, це - рекордні обсяги за всю історію.
На аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 8 грудня Мінфін залучив до держбюджету 15,96 млрд грн.
1 грудня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 2,66 мільярда гривень.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua