У грудні держоблігацій продали на понад 100 мільярдів гривень

29 грудня на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін отримав 23,6 мільярда гривень, за грудень облігацій вже продали на 115,9 мільярда гривень.

Про це йдеться у даних Міністерства фінансів.

На аукціонах було запропоновано 9 випусків ОВДП: 8 у національній валюті та 1 - доларовий.

Від продажу гривневих облігацій залучили 14,5 мільярда гривень. Строки та середньозважені ставки дохідності були наступними:

3 місяці за ставкою 10%;

6 місяців за ставкою 10,75%;

1 рік за ставкою 11,7%;

1,5 роки за ставкою 11,75%;

2 роки за ставкою 10,85%;

3 роки за ставкою 12%;

4 роки за ставкою 12,15%;

5 років за ставкою 12,25%.

Від продажу тримісячного доларового випуску залучили 323 мільйони доларів за середньозваженою ставкою 2,9%.

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Нагадаємо:

22 грудня на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін отримав 22,2 мільярда гривень.

15 грудня Мінфін на ринку внутрішніх запозичень продав держоблігацій на суму 51,44 мільярда гривень, це - рекордні обсяги за всю історію.

На аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 8 грудня Мінфін залучив до держбюджету 15,96 млрд грн.

1 грудня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 2,66 мільярда гривень.

Економічна правда