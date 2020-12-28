Голова Ради НБУ назвав позови Рожкової та Сологуба "демаршем"

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин прокоментував позови проти Ради НБУ та звинуватив заступників голови НБУ у банківській кризі 2014-2018 років та "маніпуляціях з відсотковими ставками"

Про це він написав у своєму Facebook.

Данилишин вважає, що перша заступниця та заступник голови НБУ Катерина Рожкова та Дмитро Сологуб мали час "на пошук конструктивної тональності взаємин з Радою НБУ як зі своїм роботодавцем".

На його думку, Рожкова та Сологуб зокрема "винні" у втратах ВВП під час масового "очищення" банківського сектору у 2014-2018 роках:

"Все таки - заступник Голови НБУ - найманий клерк, який затверджується Радою з подачі Голови НБУ. І Рада має право як похвалити так і покарати за певні дії. А карати є за що - від "банкопаду" - найбільшої авантюри періоду 2014-2018 років, який разом з спецоперацією по відомому банку забрав майже 38 % втрат ВВП, так маніпуляціями з відсотковими ставками, що суттєво пригальмувало розвиток економіки , починаючи з 2017 року".

Голова Ради НБУ назвав позови "демаршем": "Думаю, що неспроста позови подані напередодні прибуття до України місії МВФ! Не забули ще аналогічний демарш пана Смолія, коли були зірвані багатомільярдні запозичення за прийнятними відсотками!"

І дещо із не зовсім передноворічного Із здивуванням дізнався, що напередодні приїзду місії МВФ заступники голови НБУ... Опубліковано Богданом Данилишиним Неділя, 27 грудня 2020 р.

Нагадаємо:

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова і заступник голови НБУ Дмитро Сологуб оскаржують в Окружному адмінсуді Києва рішення Ради НБУ про порушення ними трудової дисципліни.

Рада Національного банку 5 жовтня оголосила догану та недовіру першим заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, які раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія, звільненого у серпні.

Рожковій та Сологубові висловили недовіру через їх публічні виступи, заявив член Ради Національного банку Василь Горбаль.

Заступники голови Національного банку Катерина Рожкова та Дмитро Сологуб порушили політику "єдиного голосу", що могло зашкодити порозумінню регулятора із міжнародними партнерами України, заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

Економічна правда