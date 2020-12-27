Новини вихідних: підняття ціни на газ та "Північний потік - 2"

Про ціни на газ. Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" підвищила ціну газу для побутових клієнтів на 14% у січні.

Про Китай. Китай швидше відновлюється від пандемії і може стати першою економікою світу вже 2028 році, на 5 років раніше ніж очікувалося, обігнавши при цьому США.

Про рекорд Bitcoin. Криптовалюта Bitcoin в п'ятницю побила свій рекорд, досягнувши позначки в 25 тисяч доларів, а у неділю знов досягла історичного максимуму, досягнувши позначки в 26 тисяч доларів.

Про "Північний потік - 2". Російська баржа, яка укладає труби проекту "Північний потік -2" припинила будівництво і повернулася в порт.

Про авіатрафік. Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що у 2021 році відновиться приблизно половина авіатрафіку.