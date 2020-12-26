Судно, яке будує "Північний потік -2" повернулося в порт і припинило будівництво

Російська баржа, яка укладає труби проекту "Північний потік -2" припинилося будівництво і повернулася в порт.

Про це свідчать дані порталу відстеження Marine Traffic.

Повідомляється, що судно стояло в німецькому місті Вісмар з кінця вересня до початку грудня. Після цього на два тижні баржа продовжила укладання труб, а сьогодні вранці знову повернулася в порт.

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