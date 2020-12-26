Всі розділи
Укр / Рус

Судно, яке будує "Північний потік -2" повернулося в порт і припинило будівництво

Субота, 26 грудня 2020, 16:08
 

Російська баржа, яка укладає труби проекту "Північний потік -2" припинилося будівництво і повернулася в порт.

Про це свідчать дані порталу відстеження Marine Traffic.

Повідомляється, що судно стояло в німецькому місті Вісмар з кінця вересня до початку грудня. Після цього на два тижні баржа продовжила укладання труб, а сьогодні вранці знову повернулася в порт.

Нагадуємо:

Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи по побудові газопроводу "Північний потік-2", і готують ширші санкції відносно російського проекту в найближчі тижні.

Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачено нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2"

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Північний потік

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Трамп ветував оборонний бюджет з допомогою для України і санкціями проти "Північного потоку-2" 24 грудня 2020, 10:45
У водах Данії в січні розпочнуть роботи з будівництва "Північного потоку-2" 24 грудня 2020, 09:50
"Кілок в серце Nord Stream-2": США готують нові санкції проти російського газопроводу - ЗМІ 23 грудня 2020, 21:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!