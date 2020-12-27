Китай може стати першою економікою світу вже у 2028 році: на 5 років раніше ніж очікувалося
Неділя, 27 грудня 2020, 15:39
Китай швидше відновлюється від пандемії і може стати першою економікою світу вже 2028 році, на 5 років раніше ніж очікувалося, обігнавши при цьому США.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дослідження американського Центру економічних і ділових досліджень (CEBR).
За оцінкою аналітиків, до 2028 року Китай стане найбільшою за обсягом ВВП країною світу. За прогнозом CEBR, до кінця десятиліття в трійку найбільших економік разом з США і Китаєм увійде Індія.
Нагадуємо:
Рік тому CEBR прогнозував, що Китай випередить США в 2033 році.
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