Китай може стати першою економікою світу вже у 2028 році: на 5 років раніше ніж очікувалося

Китай швидше відновлюється від пандемії і може стати першою економікою світу вже 2028 році, на 5 років раніше ніж очікувалося, обігнавши при цьому США.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дослідження американського Центру економічних і ділових досліджень (CEBR).

За оцінкою аналітиків, до 2028 року Китай стане найбільшою за обсягом ВВП країною світу. За прогнозом CEBR, до кінця десятиліття в трійку найбільших економік разом з США і Китаєм увійде Індія.

Нагадуємо:

Рік тому CEBR прогнозував, що Китай випередить США в 2033 році.