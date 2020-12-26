Криклій заявив, що в наступному році відновитися приблизно половина авіатрафіку

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що у 2021 році відновиться приблизно половина авіатрафіку.

Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

Він зазначив, що загальне відновлення займе наступні 3 роки.

"У наступному році відновиться приблизно половина. Очікуємо, що повернемося на рівень 2019 роки тільки в 2023 році", - розповів міністр.

Також за його словами, підписання між Україною і ЄС угоди про спільний авіаційний простір може сприяти швидшому відновленню ринку.

"Наші прогнози про підписання договору про відкриття неба з Європою - перший квартал 2021 року. Хотілося б символічно на кінець 2020 року або початок січня 2021 року, проте затягнувся брексіт, під який це підв'язане ", - додав Криклій.

Нагадуємо:

Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что оглашение об Общем авиационном пространстве с ЕС, известное также как соглашение об "открытом небе", может быть подписано 11 февраля на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС.

Соглашение было парафировано еще в 2013 году, однако до сих пор не было подписано через британско-испанский спор о принадлежности Гибралтара.

Шанс на скорое подписание дал выход Великобритании из ЕС, однако на октябрьском саммите Украина-ЕС, Брюссель, ссылаясь на незавершенный процесс "развода" с ЕС, снова перенес это подписание.